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Готуємо кіш з сиром, шпинатом та кабачками: дуже смачна страва для прийому гостей

10:55 25 червня 2023
Готовий пиріг

Кіш — це відкритий пиріг з рубаного тіста з високими бортами. Він вважається популярною стравою французької кухні, яка отримала популярність за ситність і велику різноманітність начинок. У кіш додають будь-яку начинку за бажанням, найчастіше — курку, овочі, рибу або гриби.

Про те, як готують кіш в Україні, розповіли учасники групи в Telegram «Кулінарна книга».

Інгредієнти

  • Яйце — 1 шт.
  • Масло вершкове — 100гр.
  • Борошно — 220 — 270 гр.
  • Сіль — ½ ч.л.
  • Сир кисломолочний — 30 гр.
  • Кабачок — 200 гр.
  • Шпинат — 20 гр.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Яйце — 1шт.
  • Твердий сир — 100 гр.
  • Сметана — 2 ст.л.
  • Сіль
  • Рослинна олія — 1 ст.л.

Приготування

1. У глибоку посудину висипаємо борошно, розм’якшене масло (якщо підтопити, буде швидше), яйце, сіль за смаком та все ретельно перемішуємо. Вимішуємо тісто і відправляємо його в холодильник на 30 хвилин.

2. Цибулю нарізаємо та смажимо на рослинній олії до золотистості. Додаємо порізаний кабачок та смажимо 2−3 хвилини. Потім додаємо шпинат і обсмажуємо все ще 2−3 хвилини.

3. В глибоку посудину додаємо кисломолочний сир, сметану, яйце, кабачково-шпинатну суміш яку ми щойно приготували, сіль, перець за смаком та все ретельно перемішуємо.

4. Випікаємо кіш при температурі 180 градусів 30 хвилин, після чого посипаємо тертим сиром і запікаємо ще протягом 10−15 хвилин.

Зверніть увагу також на рецепт дуже смачного салату для справжніх чоловіків.

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