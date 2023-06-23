Дайте огіркам це диво-підживлення: попруть як шалені, не будуть хворіти і обов’язково засиплять урожаєм (відео)

Окрім харчової соди і дігтярного мила, для підгодівлі грядок з огірками є величезна кількість засобів. І деякі з них не можуть не дивувати! Так, городники сміливо використовують цукор, картопляне лушпиння, шкірки бананів і багато чого ще.

Більш помірковані господарі віддають перевагу хімічним добривам, хоч і стараються вносити їх помірно.

А невтомний автор YouTube-каналу Поради біолога скористався розчином марганцівки.

Для його приготування у ємності з водою (3 літри) розчиняється кілька грамів порошку (на кінчику ножа).

Далі в окремій ємності 1 ложку деревної золи заливають 2 літрами отриманого розчину.

Традиційно перебивають у блендері.

Далі суміш слід процідити і додати літр розчину, що залишився.

Для поливу огірків 1 склянку отриманого розчину треба розвести в 5 літрах води і підживлювати рослини під корінь раз на 25−30 днів (1 склянку під кожен кущ).

Також ви можете скористатися рецептом медового підживлення для огірків, з яким їх листя ніколи не пожовкне.

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