Алла Пугачова лежала в палаті поруч: «вусатий нянь» розповів про проблеми Примадонни

Відомий в часи СРСР актор Сергій Проханов, відомий по головній ролі у фільмі «Вусатий нянь» розповів, що Алла Пугачова перенесла серйозне хірургічне втручання 11 років тому. Артисти випадково опинилися в одній клініці під час лікування проблем із серцем, від яких нещодавно померла родичка співачки.

Про це актор зізнався у студії шоу «Секрет на мільйон» на одному з телеканалів.

Сергій Проханов, 2023

Проханов розповів, що він у 2012 році проходив обстеження у Центрі серцево-судинної хірургії імені Бакульова у москві. У цей момент у сусідній палаті опинилася Алла Борисівна. За словами Проханова, вони обоє перенесли хірургічне втручання у лікаря-кардіохірурга Лео Бокерії. Сергій Борисович зазначив, що у співачки виявилися більш серйозні проблеми із серцем, ніж у нього.

«У 2012 році аритмія розпочалася. Все ж таки треба поправляти, як машині ТО робити. Головне — не запускати. Мені пощастило, що я робив разом із Пугачовою Аллою Борисівною, ми лежали у сусідніх палатах. Ми у Бокерії стенти ставили. Має вісім стентів, у мене — два», — розповів Проханов.

Операція зі стентування вважається «лайт"-методом вирішення проблем з судинами. Алла Борисівна кілька разів проходила через цю процедуру у різних клініках. Після хірургічних втручань Пугачовій довелося обмежувати себе у харчуванні та алкоголі.

Виконавець головної ролі у фільмі «Вусатий нянь» пояснив, що за деякий час до операції переніс мікроінсульт. Хвороба спіткала Сергія Борисовича наступного дня після урочистого прийому.

«Я прийшов у басейн після бенкету, де я був у товаристві шановних людей. Все було чинно, я не переборщив. У басейні відчув запаморочення, не міг підвестися. Тренер довів мене до роздягальні, а я кажу: „Хлопці, щось не те“. Викликали „швидку“. Поки я їхав у машині, впадав у якийсь сон. Були якісь видіння про моїх акторів та акторок, які кудись йшли до мене чи від мене. Це був мікроінсульт. Нічого в мене не віднялося, крім того, що повільніше почав розмовляти. А потім все налагодилося», — поділився актор.

Нагадаємо, нині зовнішність 74-річної Алли Борисівни не може викликати нічого, окрім бурхливого захвату і замилування.

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