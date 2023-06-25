Путін не пробачає зрадникам: пригожина можуть ліквідувати у білорусі

Ватажка пвк «вагнера» євгенія пригожина, який влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі, куди він втік після вчорашніх подій.

Таке припущення зробила колишній керівник московського бюро CNN Джилл Догерті.

На її думку, російський диктатор володимир путін не пробачає зрадникам.

«Цілком можливо, що ми побачимо, як пригожина вб’ють у білорусі. Але це важка дилема для москви, тому що поки пригожин має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває», — сказала вона.

Нагадаємо, ввечері 23 червня ватажок ПВК «Вагнера» євгеній пригожин заявив, що збирається «розібратися з беззаконням» у росії, тому зі своїми найманцями «йде на Москву». Бойовики зайшли до Ростова, Воронежа та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося. Тим часом у Москві готувалися до боїв, перекрили шляхи та зігнали озброєних силовиків. Сам путін та російська еліта боягузливо втекли з Москви. Після невдалої спроби бунту Пригожин заявив, що відводить своїх вояк, а сам їде до Білорусі.

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