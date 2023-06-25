Мінус 2 кг за 4 дні: як схуднути за допомогою полуничної дієти (поради лікарки-дієтологині)

Соковиту червону полуницю люблять всі. Вона надзвичайно корисна — багата на вітамін С, антиоксиданти та різноманітні поліфеноли, має значний вплив на здоров'я та самопочуття.

Лікарка-дієтологиня Ірина Баранова радить скористатись нагодою й без особливих зусиль скинути кілька зайвих кілограмів, насолоджуючись саме полуницею, передає ТСН.



Тривалість такої дієти всього 4−8 днів.

В день потрібно з'їдати не менше 650 г цієї ягоди. Решта продуктів можуть бути як завжди (кефір, молоко, сир, курятина, індичка, риба, ягоди, фрукти, цільнозерновий хліб, вівсяні пластівці, картопля).

Але на час дієти виключаються борошняні вироби, цукор та жири тваринного походження (вершки, вершкове масло, сало, м'ясо жирних сортів, ковбаса).

Дієта підходить всім, хто любить полуницю. Але слід вважати, що ця ягода — сильний алерген, тому алергікам перші 2 дні слід уважно прислухатися до свого самопочуття.

За появи висипу, свербіння, відчуття тяжкості в шлунку, нудоти і розладів випорожнень, негайно припиніть дієту.

Протипоказана полуниця і під час гастритів з підвищеною кислотністю (дрібні кісточки дратівливо діють на запалені стінки слизової шлунково-кишкового тракту). З особливою обережністю варто вживати полуницю і людям з сечокам'яною хворобою, оскільки ця ягода має сильний сечогінний ефект і може спровокувати загострення.

Перед початком полуничної дієти варто порадитися з лікарем.

Нагадаємо, вживання полуниці також допомагає сповільнити процес старіння, позбутися відмерлих клітин шкіри. Ягодою можна лікувати опіки.

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