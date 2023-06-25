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Дуже крута закуска, яку можна приготувати за лічені хвилини: рецепт від веселого стоматолога з Тернополя

15:45 25 червня 2023
закуска

Стоматолог з Тернополя, який нещодавно поділився рецептом гострого мексиканського супу, запропонував ще одну екзотичну страву.

Блогер з ніком grishes_delishes показав в своєму Instagram, як приготувати за 5 хвилин круту закуску.

Інгредієнти:
- Риба червона
- Огірок
- Сир вершковий
- Корзинки / тарталетки
- Петрушка
- Авокадо

Приготування:
Всі інгредієнти подрібнити, перемішати й заповнити ними тарталетки. Зверху прикрасити листочком петрушки.


Раніше ми розповідали, як приготувати популярну страву французької кухні — відкритий пиріг кіш.

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