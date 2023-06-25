Дуже крута закуска, яку можна приготувати за лічені хвилини: рецепт від веселого стоматолога з Тернополя

Стоматолог з Тернополя, який нещодавно поділився рецептом гострого мексиканського супу, запропонував ще одну екзотичну страву.

Блогер з ніком grishes_delishes показав в своєму Instagram, як приготувати за 5 хвилин круту закуску.

Інгредієнти:

- Риба червона

- Огірок

- Сир вершковий

- Корзинки / тарталетки

- Петрушка

- Авокадо

Приготування:

Всі інгредієнти подрібнити, перемішати й заповнити ними тарталетки. Зверху прикрасити листочком петрушки.

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