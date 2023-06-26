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Кімнатні рослини скажуть вам «дякую»: як правильно підживити квіти содою

10:28 26 червня 2023
Рослини в горщиках

Любителі домашніх рослин використовують різні засоби для підживлення квітів. Так, деякі використовують цукор або ж настій із фруктових шкірок. Інші радять «підбадьорювати» рослини за допомогою соди.

Автори ресурсу «Кімнатні квіти» рекомендують використовувати соду, якщо квітка не росте, довго не утворює бутони, починає засихати або скидає листя.

Для підживлення 1 ч. л. з гіркої соди розводять у 1 л води та ретельно перемішати. Використовувати такий засіб для поливу достатньо 1 раз на місяць.

Також содовим розчином можна обприскувати домашні рослини. Однак слід пам'ятати, що після обробки квіти не варто ставити під пряме сонячне проміння до випаровування вологи з листя.

До речі, соду часто використовують і на дачах — як для підживлення рослин, так і для боротьби зі шкідниками.

У липні нею рекомендують обробляти огірки та помідори.

Фото Pixabay

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