Понад 30 переломів: зірка Голлівуду Джеремі Реннер розповів про те, як відновлюється після аварії

Відомий голлівудський актор Джеремі Реннер поділився з шанувальниками нових новин про свій стан. Як уже повідомляли «ФАКТИ», виконавець ролі Соколиного Ока у серії фільмів «Месники» та «Тор» потрапив до лікарні 1 січня у критичному стані. Реннер втратив багато крові після того, як на нього наїхала снігоприбиральна машина. Інцидент стався в штаті Невада, де Джеремі має ранчо в горах.

«Ранкові тренування, новорічні обіцянки — все змінилося в цей конкретний Новий рік… Ці 30 з лишком зламаних кісток зростатимуть, ставатимуть сильнішими, як і любов і зв'язок із сім'єю та друзями», — написав Реннер у Twitter, подякувавши всім за підтримку та турботу .

З цього короткого твіту стало ясно, що Джеремі отримав понад 30 переломів! Це не дивно, оскільки снігоприбиральна машина Snowcat (або PistenBully) важить майже 6,5 т!

В останні дні грудня більшість американських штатів, а також значна територія Канади, зазнали удару арктичного циклону-бомби. Аномальні морози та снігопади стали причиною загибелі кількох десятків американців. Сотні тисяч залишилися без електрики на Новий рік.

Реннер відомий як своїми ролями, а й любов'ю до важкої техніки. На ранчо в Неваді актор зібрав кілька тягачів, вантажівок, а також ратраків (машин для розчищення снігу). Джеремі особисто неодноразово виїжджав розчищати дороги, допомагаючи сусідам. Ось і 1 січня він вирушив на Snowcat, щоб витягнути зі снігу, висота якого перевищувала метр, одного зі своїх родичів.

Ренер розчистив дорогу і на буксирі притягнув машину до свого будинку. Однак, коли він виліз із кабіни, ратрак несподівано сам рушив з місця. Джеремі опинився під ним.

Раніше повідомлялося, що актор переніс після інциденту дві операції. Десятки переломів, які одержав Реннер, надовго вивели його з ладу. Процес відновлення буде складним.

Багато колег підтримують Джеремі в соцмережах. «Ти чемпіон, друже! Ми любимо тебе», — написав у Twitter виконавець ролі Тора Кріс Гемсворт.

А Кріс Еванс, який грає Капітана Америку, пожартував: «Хтось хоча б перевірив, як там рамтрак почувається?».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під час поїздки на снігоході загинув знаменитий американський гонщик і трюкач Кен Блок.

А 13 січня у горах Каліфорнії зник безвісти популярний актор Джуліан Сендз.

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