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«Повстання пригожина закінчилось надто швидко, щоб змінити ситуацію в Україні — але воно викрило крихкість Москви», — ЗМІ

13:25 27 червня 2023
пригожин

Раптове повстання в росії закінчилося надто швидко, щоб мати якийсь негайний вплив на війну в Україні, але воно виявило крихкість Москви, яку Київ намагатиметься використати, вважає редакторка SkyNews з питань безпеки та оборони Дебора Гейнс.

Вона вважає, що сам заколот, піднятий керівником групи найманців, насправді був побічним продуктом невдалого рішення президента володимира путіна про вторгнення — кінцевим непередбачуваним наслідком операції, яка мала на меті зробити його сильнішим. Якби заколот пригожина і його приватної армії «Вагнера» тривав більше одного дня, це могло б навіть змусити путіна відмовитися від війни в Україні і почати боротьбу з повстанням у себе вдома, за словами одного високопосадовця та українського депутата.

Аналітики вважають, що потрясіння в росії повинні спонукати західних союзників збільшити поставки зброї в Україну, щоб дати силам президента Володимира Зеленського найкращі шанси скористатися ситуацією. Кейр Джайлз, старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House, сказав, що внутрішні проблеми путіна також повинні змусити замовкнути будь-які розмови на Заході України про необхідність досягнення певних домовленостей з Кремлем.

«росію можна перемогти, і очевидно, що зараз потрібно посилити підтримку України і дати Україні те, що їй потрібно для досягнення цієї поразки, оскільки вже показано, наскільки слабкою є росія насправді,  — сказав він. — Що б не відбувалося далі в росії, Україна повинна продовжувати боротися. На жаль, українська перемога можлива лише в ситуації, коли Україна зробить цю роботу. Але це сприятиме руйнуванню, яке вже почалося в росії, і я думаю, що воно буде йти все швидше і швидше».

Нагадаємо, що сказав Олексій Данілов про плюси для України від заколоту «вагнерівців».

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