Країнам-сусідам слід очікувати провокацій від білоруського режиму: Ольга Карач про ситуацію з пригожиним

У білоруської опозиції протягом доби пригожинського заколоту було унікальне вікно можливостей, яким не скористався ніхто. Про це пише білоруська опозиціонерка та голова правозахисної організації «Наш дім» Ольга Карач, яка наразі мешкає у Литві.

«У ту добу, поки в росії ситуація хиталася й була неясною, у Світлани Тихановської була унікальна можливість активізувати свій план „Перамога“, який вона заявляла останні три роки як єдино реальний і куди закликала записуватися всіх протестних білорусів. Події цих вихідних показали, що це фейк, плану „Перамога“ не існує. Лукашенко зміцнив свою внутрішню легітимність і посилив свою політичну вагу як парламентера у вирішенні найскладнішого конфлікту російської влади. Білорусь ще більше затягує в зону впливу росії. Авторитет лукашенка також зріс і в силовому середовищі Білорусі — як людини, яка здатна „все порішати“, що ще більше зміцнює особисту відданість силових структур персонально лукашенку».

Карач впевнена: якщо пригожин приїде до білорусі зі своїми «вагнерівцями», то сутички й конфлікт між білоруськими силовиками і останніми — питання часу. А країнам-сусідам потрібно очікувати провокацій від білоруського режиму.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що через суботні події з «Вагнером» руйнація росії невідворотна.

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram