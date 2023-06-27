«Ти був сильним, і нас цьому вчив»: стало відомо про ще одного загиблого захисника під час теракту в Оленівці

Під час російського теракту в Оленівці в липні минулого року загинув заступник командира полку «Азов», підполковник Дмитро Букарьов з Черкащини з позивним «Білотур». Про це повідомила його сестра Тетяна Лісова.

«З минулого року ми сподівалися, що Діма живий, однак дива не трапилося: Дмитро Букарьов загинув під час жорстокого теракту, вчиненого росіянами в Оленівці в ніч з 28-го на 29 липня 2022 року. Дмитро пішов на війну добровольцем у 2014 році, віддав 8 років життя захисту України, виховав чимало молодих „азовців“. Разом з побратимами гідно тримав оборону Маріуполя. Завдяки таким Героям, як він, Україна одержала дорогоцінний час, поки хлопці тримали південний рубіж».

За словами родички, брат був надзвичайно мужньою, виваженою людиною з глибоким пізнанням світу та постійним бажанням до самовдосконалення.

«Для нас, рідних, це невимовне горе, ми втратили часточку світла. У Дмитра залишилася мати, двоє доньок, сестра та племінник. Брате, ти один з найкращих, твоя справа жива, перемога України буде і помста за вас також, а твоє ім’я буде гідно поціноване. Слава тобі, Герою! Ти був сильним і нас цьому вчив. Ти назавжди в строю!«

Додамо, що Указом Президента України Володимира Зеленського від 30 квітня 2022 року підполковник Дмитро Букарьов був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. В травні 2022 він потрапив в полон при виході із заводу «Азовсталь» в Маріуполі. Утримувався у виправній колонії в смт Оленівка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов із життя захисник «Азовсталі», капітан та командир першого батальйону полку «Азов» Олег Мудрак із позивним «Сухар», якого разом з побратимами обміняли на зрадника медведчука у вересні 2022 року.

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