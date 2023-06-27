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Хвилювання в рф свідчать про стратегічну помилку путіна, — Столтенберг

20:17 29 червня 2023
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який прибув із візитом до Литви, впевнений, що заворушення в росії, спричинені заколотом найманців групи Вагнера, свідчать лише про те, що диктатор-вбивця путін припустився великої стратегічної помилки, розпочавши війну в Україні, пише Delfi.

«Події цих вихідних у росії — їхня внутрішня справа, але вони свідчать про те, якої великої стратегічної помилки припустився президент путін, коли анексував Крим і розпочав війну проти України», — сказав Єнс Столтенберг на пресконференції після зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою.

Він також запевнив, що НАТО продовжує стежити за ситуацією в білорусі щодо розміщеної там російської ядерної зброї. За словами Столтенберга, він не бачить загрози застосування ядерної зброї.

«Ми засуджуємо рішення росії розмістити там ядерну зброю, це безвідповідальне рішення. Ми не бачимо жодних ознак того, що росія має намір застосувати ядерну зброю, але НАТО зберігає пильність», — сказав він.

Раніше фахівці розповіли, чи може українська ППО збити ракету із ядерним зарядом.

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