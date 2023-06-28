Російські окупанти, які напередодні ввечорі завдали ракетного удару по Краматорську, де є жертви та багато постраждалих, у ніч проти середи, 28 червня, запустили по Україні іранські ударні БпЛА типу «Shahed».

Як повідомляють в Повітряних силах ЗСУ, знищено шість баражуючих боєприпасів, якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку.

В Генштабі ЗСУ поточнили, що протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України, застосувавши 5 крилатих ракет повітряного базування Х-22 та 2 зенітні керовані ракети із С-300. Також ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ракети Х-22 рашисти спрямували по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень:

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар’їнки та Побєди успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Нікополь Дніпропетровської області, Херсон, Очаків на Миколаївщині.

«В населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками «власність російської федерації», — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси «Бук» та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Втрати особового складу ворога на цей час становлять більше 227 тисяч військовослужбовців. За добу підрозділи Сил оборони України знищили три десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Фото Генштабу ЗСУ

Раніше командувач Сухопутними військами Олександр Сирський зазначав, що росіяни, готуючись до контрнаступу ЗСУ, передбачали місця, де українські військові можуть завдати найсильнішого удару. Втім, на сьогодні Україна не задіяла свої основні сили.

Тим часом у США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 млн доларів.

Фото Генштабу ЗСУ

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