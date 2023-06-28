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«Немає тих, кому це не сподобається»: «нереально смачний» сирний крем-суп від фіналіста «Майстер Шеф»

16:58 28 червня 2023
Крем-суп

Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше поділився рецептом популярної страви французької кухні — цибулевого супу, запропонував фоловерам приготувати сирний крем-суп, який обожнює його родина.

«Сирний крем-суп…Немає тих, кому він не подобається», — запевняє шеф-повар.

Інгредієнти:

  • Картопля — 480 г;
  • Морква — 170 г;
  • Цибуля — 180 г;
  • Часник — 20 г;
  • Сир Чедер — 400 г;
  • Сир Моцарела — 150 г;
  • Вода — 900 мл;
  • Вершки — 300 мл;
  • Сіль — 10 г;
  • Ковбаса Чорізо — 300 г;
  • Перець чорний — 0,5 ч.л.;
  • Паприка — 1 ч.л.;
  • Перець Чилі — 0,5 ч.л.;
  • Лавровий лист 2 шт.

Приготування:

  • Цибулю, картоплю, моркву нарізаємо та обсмажуємо до золотавої скоринки, в кінці додаємо тертий часник.
  • Смажені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо всі спеції, заливаємо водою та варимо до повної їхньої готовності.
  • Коли овочі готові, дістаємо лавровий лист, додаємо вершки, сир та перебиваємо у блендері до кремової текстури.
  • Смажимо кубиками ковбасу Чорізо і посипаємо при подачі супу.

«Це нереально смачнющий суп, його любить вся моя сім"я. Впевнений полюбить і ваша», — запевнює шеф-кухар.

Раніше учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич розповів, як приготувати суп-пюре з кабачків.

Фото — скріншот

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