«Немає тих, кому це не сподобається»: «нереально смачний» сирний крем-суп від фіналіста «Майстер Шеф»

Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше поділився рецептом популярної страви французької кухні — цибулевого супу, запропонував фоловерам приготувати сирний крем-суп, який обожнює його родина.

«Сирний крем-суп…Немає тих, кому він не подобається», — запевняє шеф-повар.

Інгредієнти: Картопля — 480 г;

Морква — 170 г;

Цибуля — 180 г;

Часник — 20 г;

Сир Чедер — 400 г;

Сир Моцарела — 150 г;

Вода — 900 мл;

Вершки — 300 мл;

Сіль — 10 г;

Ковбаса Чорізо — 300 г;

Перець чорний — 0,5 ч.л.;

Паприка — 1 ч.л.;

Перець Чилі — 0,5 ч.л.;

Лавровий лист 2 шт. Приготування: Цибулю, картоплю, моркву нарізаємо та обсмажуємо до золотавої скоринки, в кінці додаємо тертий часник.

Смажені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо всі спеції, заливаємо водою та варимо до повної їхньої готовності.

Коли овочі готові, дістаємо лавровий лист, додаємо вершки, сир та перебиваємо у блендері до кремової текстури.

Смажимо кубиками ковбасу Чорізо і посипаємо при подачі супу.

«Це нереально смачнющий суп, його любить вся моя сім"я. Впевнений полюбить і ваша», — запевнює шеф-кухар.

Раніше учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич розповів, як приготувати суп-пюре з кабачків.

Фото — скріншот

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