«Немає тих, кому це не сподобається»: «нереально смачний» сирний крем-суп від фіналіста «Майстер Шеф»
Фіналіст шоу «МайстерШеф. Професіонали 3» Микола Люлько, який раніше поділився рецептом популярної страви французької кухні — цибулевого супу, запропонував фоловерам приготувати сирний крем-суп, який обожнює його родина.
«Сирний крем-суп…Немає тих, кому він не подобається», — запевняє шеф-повар.
Інгредієнти:
- Картопля — 480 г;
- Морква — 170 г;
- Цибуля — 180 г;
- Часник — 20 г;
- Сир Чедер — 400 г;
- Сир Моцарела — 150 г;
- Вода — 900 мл;
- Вершки — 300 мл;
- Сіль — 10 г;
- Ковбаса Чорізо — 300 г;
- Перець чорний — 0,5 ч.л.;
- Паприка — 1 ч.л.;
- Перець Чилі — 0,5 ч.л.;
- Лавровий лист 2 шт.
Приготування:
- Цибулю, картоплю, моркву нарізаємо та обсмажуємо до золотавої скоринки, в кінці додаємо тертий часник.
- Смажені овочі перекладаємо в каструлю, додаємо всі спеції, заливаємо водою та варимо до повної їхньої готовності.
- Коли овочі готові, дістаємо лавровий лист, додаємо вершки, сир та перебиваємо у блендері до кремової текстури.
- Смажимо кубиками ковбасу Чорізо і посипаємо при подачі супу.
«Це нереально смачнющий суп, його любить вся моя сім"я. Впевнений полюбить і ваша», — запевнює шеф-кухар.
Раніше учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич розповів, як приготувати суп-пюре з кабачків.
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