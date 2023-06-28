«Мене вивозили в ліс»: Оля Полякова вразила моторошною історією з 90-х

Популярна співачка Оля Полякова, яка візьме участь у Прайді в Лондоні, поділилася моторошною історією свого життя в буремні 90-ті. Тоді вона мала досвід спілкування з бандитами і кілька разів вона дивом не постраждала. Подробицями вона поділилася зі своєю подругою Марією Єфросініною в програмі «Дорослі дівчатка».

Оля Полякова розповіла, що її юність пройшла у Вінниці. Артистка зізналася, що її вивозили в ліс і намагалися зґвалтувати.

«Мене і правда одного разу вивозили в ліс. І я домовилася, щоб мене відпустили. Але я пам'ятаю цю дорогу назад… Це був жах. Чого вивозили… вони хотіли мене ви*бати. Ні, мене не схопили на вулиці. Десь там з кимось були знайомі, сіли в машину, завезли. Щось там від нас хотіли. Слава богу, ніколи мене не ґвалтували», — поділилась подробицями Оля.

Вона також зізналася, що це був не поодинокий випадок. Так само вона якось опинилася на дачі за містом. Тікати довелося пішки. За словами Полякової, їй вдавалося домовлятися.

«Я казала, що я незаймана. Це була правда, мені було 16 років. А один мене навіть, я пам'ятаю, вивіз і завіз додому. Я йому сказала: „Уяви собі, коли-небудь ти одружишся і в тебе народиться дочка. І хтось отаке вчинить з нею“. І він в момент просто завів машину, привіз мене додому і коли я виходила, сказав: „Скажи своїй мамі, що вона виховала класну дівку“. Він дебіл був звісно, але на нього це подіяло», — розказала співачка.

Тоді їй доводилося відбиватися від нав’язливих кавалерів. Один з них жорстоко помстився Поляковій.

«Коли я з одним таким почала зустрічатися і коли я захотіла його кинути, він на мене навів своїх дружбанів. Підпалив мені квартиру, вони мене побили, я лежала три місяці в лікарні. Це були огидні реалії 90-х беззаконня і безкарності. Я зараз можу про це говорити не з усмішкою, але спокійно. Але взагалі то був жах», — шокувала зізнанням Полякова.

Раніше співачка показала свої форми та розповіла, що робить для підтримки фігури.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

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