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Шоу-бізнес

«Яка стидоба!»: шанувальники шоковані виглядом Олі Полякової

16:40 26 квітня 2023
Оля Полякова

Популярна співачка Оля Полякова випустила перше за останній рік відео — на пісню «Танцюю, як в останній раз!» Всі деталі роботи над кліпом Оля виклала на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Дорогенькі мої, дякую за ваші перегляди, лайки та коментарі… — написала артистка. - Знаю, що вам цікаво більше дізнатися про зйомку — дивіться backstage та побачите, як усе відбувалося на майданчику!»

Шанувальники Полякової почали жваво обговорювати її образ. Деякі вирішили, що сукня співачки надто відверта, й накинулися на неї з негативними коментарями.

«Боже, яка стидоба, сказала би моя бабця, — написали у відповідь Олі. — Що то за плаття таке, що нічого немає на тілі».

У Полякової запитували, чи взагалі старіє вона та кого хоче привабити таким своїм образом.

«Треба оголитися, а далі що буде? — коментував шанувальник. — Як Філіп Кіркоров, пластика та губи, брови? Кого завлікаєш? І це там, де іде війна і гинуть наші рідні? Срам».

Співачці докоряли, мовляв, матері двох дітей не треба так себе показувати. Але Полякова не залишилась сторонньою і прокоментувала дописи.

«Що тепер? - обурилася Оля. — Паранджу надіти? Чи хустинку на голову? Бо в борошно волосся падає?»

Нещодавно шанувальники Алли Пугачової обговорювали її зовнішність у мережі. Також не всі були у захваті від її світлини.

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