Став відомий суперник України U21 у плей-оф Євро-2023: усі пари ¼ фіналу

Молодіжна збірна України, яка завдяки перемогам у групі над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0), а також нічиїй з Іспанією (2:2) вперше за 17 років пробилася до плей-оф чемпіонату Європи, дізналася свого суперника в ¼ фіналу Євро-2023 (до речі, починаючи з цієї стадії турніру, у матчах використовуватиметься система VAR).

У неділю, 2 липня, у румунській Клуж-Напоці підопічні Руслана Ротаня о 22:00 оскаржать путівку до півфіналу у протистоянні з переможцем квартету D командою Франції, яка обіграла на груповій стадії всіх своїх суперників (Італію — 2:1, Норвегію — 1:0 та Швейцарію — 4:1).

До речі, «жовто-сині» та «триколірні» грали в одній відбірній групі Євро-2023, і тоді французи розгромили Україну на своєму полі (5:0), а на виїзді зіграли внічию (3:3).

Інші чвертьфінальні пари Євро-2023 сформували:

Грузія — Ізраїль (1 липня, 19:00, Тбілісі)

Іспанія — Швейцарія (1 липня, 22:00, Бухарест)

Англія — Португалія (2 липня, 19:00, Кутаїсі)

До речі, боротьбу на Євро сенсаційно припинили команди Італії та Німеччини, а також збірні Хорватії, Румунії, Нідерландів, Бельгії, Чехії та Норвегії.

Нагадаємо, що три найкращі збірні Євро-2023, окрім Франції та Англії, завоюють путівки на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько колишнього футболіста молодіжної збірної України загинув на війні з росією.

Фото uaf.ua

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