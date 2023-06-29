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Більше 7 тисяч грн додатково щомісяця: хто з українців отримає нові виплати у Польщі

9:45 29 червня 2023
Українські біженці в Польщі

У Польщі затвердили нові суми щомісячних виплат на дітей — 800 злотих (7189 грн). Відповідне рішення Рада міністрів ухвалила 27 червня.

Допомога виплачується на кожну дитину незалежно від доходу сім'ї та громадянства батьків, повідомляє ukrayina.pl.

Проект підвищення виплат «500+» до «800+» підписав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, це збільшить можливості всіх дітей відвідувати позашкільні заняття, додаткові гуртки танців і музики, спортивні заходи та відпочивати на канікулах.

Зазначається, що нові суми виплат почнуть нараховувати із 1 січня 2024 року. Втім, на банківські картки гроші можуть надходити із затримкою до 29 лютого 2024 року. У пояснювальній записці вказується, що така затримка буде пов'язана із запровадженням технічний регламенту, щоб Управління соціального страхування ZUS встигало розглядати всі справи.

У 2024 році право на виплати отримають приблизно 7 млн дітей у Польщі. В бюджеті країни на це передбачені видатки 24 млрд злотих.

Хто з українців отримає нові виплати у 2024 році

Українські громадяни можуть отримати виплати на дітей, які перебувають із ними у Польщі — це стосується і біженців, і людей, що приїхали до війни.

Умови для подачі заявки українцями зазначені на сайті ZUS:

  • особа є громадянином України або подружжям громадянина України;
  • перебування в Польщі легальне;
  • людина має під опікою дитину до 18 років, яка має українське громадянство та приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями;
  • особа має під опікою дитину, яка народилася в Польщі від матері, яка є громадянкою України, і перебування якої в Польщі є законним.

Виплати здійснюються тільки за період, який дитина перебуває у Польщі.

Як подати заявку на допомогу «800+»

Батькам дітей, які вже отримують допомогу «500+», додаткової заяви подавати не потрібно. Для того, щоб подати нову заяву ZUS, треба мати:

  • номери PESEL — дорослого заявника та дитини;
  • адресу електронної пошти;
  • польський номер телефону;
  • банківський рахунок у Польщі.

Заявку на виплати 500+ українською мовою можна подати через платформу електронних послуг ZUS, портал [email protected] або банк.

Під час виїзду з Польщі виплати призупиняються, нерідко їх анулюють навіть за відсутності одного з батьків у Польщі менше 30 днів.

Нагадаємо, що одночасно уряд Польщі продовжує виплачувати компенсації за безкоштовне розміщення українських біженців — власник або орендар житла (людина чи юридичний суб’єкт), який надав притулок біженцям з України, має право на отримання державної компенсації по 40 зл за кожен день проживання та харчування кожної прийнятої людини. Така компенсація виплачується максимум протягом 120 днів.

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