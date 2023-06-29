Олімпійський чемпіон з росії вперше показав ноги після ампутації (відео)

Олімпійський чемпіон Турина-2006, знаменитий російський фігурист Роман Костомаров, якому у лютому ампутували обидві стопи, вперше показав свої протези. Спортсмен почав тренування на велотренажері просто в лікарні, виклавши відео в мережу.

«Ох, непросто це все… м'яко кажучи!!! Але їдемо далі! Попереду найскладніше, життя!!! Хоча воно і не було простим», — написав 46-річний спортсмен.

За інформацією ЗМІ, Костомарову зробили тимчасові протези, але фахівці вже замовили індивідуальні та сучасні. До москви приїжджали медики з Німеччини, які консультували олімпійського чемпіона щодо використання протезів. Фігуриста не планують виписувати з лікарні до стабілізації його емоційного стану.

Як відомо, у січні Костомарова вночі екстрено госпіталізували з пневмонією і доправили в реанімацію. Пізніше з'явилася інформація про те, що фігурист у тяжкому стані і перебуває у медикаментозній комі. Спортсмена підключили до апарату ЕКМО (екстракорпоральна мембранна оксигенація), але 24 січня необхідність цього відпала, у спортсмена зберігався сепсис і спостерігалися проблеми з кровообігом. Вказувалося, що гангрена поширюється на пальцях ніг. Згодом з'явилася інформація, що після ампутації стоп фігуристу ампутували пальці на руках.

Нагадаємо, що Роман Костомаров наприкінці минулого року став одним зі 119 російських та українських діячів культури, пропагандистів та спортсменів, які потрапили до списку санкцій за підтримку війни росії проти України.

Роман Костомаров став олімпійським чемпіоном у дуеті з уродженкою України Тетяною Навкою – нинішньою дружиною прессекретаря путіна пєскова

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць, який народився без ніг, виграв дебютний бій в ММА.

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