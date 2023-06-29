Картопляно-кабачкове рагу нашвидкуруч: смакує зі свіжими помідорами
Рецепти нашвидкуруч завжди стануть у нагоді. Скажімо, ви повернулись з роботи, хочете чогось смачненького, причому просто зараз. Отож це саме той випадок, коли варто скористатись рецептом швидкого приготування страви.
Ідеєю приготування картопляно-кабачкового рагу поділилась кулінарка Ольга Носуль, яка радила здивувати рідних та приготувати троянди з картопляного пюре.
- Овочеве разу — це смачно та ситно, — говорить Ольга Носуль. — Не обов’язково всі овочі термально обробляти. Поєднайте смажені овочі зі свіжими.
Картопляно-кабачкове рагу
(із розрахунку на порцію)
- Кабачок — 1 шт.
- Картопля — 2 шт.
- Часник — 2 зубочки
- Кріп або петрушка за смаком
- Сіль
- Столова ложка сметани
Підсмажте картоплю. Коли вона вже майже готова, додайте на пательню кабачок та часник. Смажте до готовності. У кінці додайте ложку сметани та подрібнену зелень. Посоліть.
Подавайте зі свіжими порізаними кільцями томатами або редисом.
Смачного!
Нагадаємо ще один рецепт смачної вечері нашвидкуруч.
Фото з альбому Ольги Сметанської89