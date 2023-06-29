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Картопляно-кабачкове рагу нашвидкуруч: смакує зі свіжими помідорами

22:32 3 липня 2023
овочеве рагу

Рецепти нашвидкуруч завжди стануть у нагоді. Скажімо, ви повернулись з роботи, хочете чогось смачненького, причому просто зараз. Отож це саме той випадок, коли варто скористатись рецептом швидкого приготування страви.

Ідеєю приготування картопляно-кабачкового рагу поділилась кулінарка Ольга Носуль, яка радила здивувати рідних та приготувати троянди з картопляного пюре.

- Овочеве разу — це смачно та ситно, — говорить Ольга Носуль. — Не обов’язково всі овочі термально обробляти. Поєднайте смажені овочі зі свіжими.

Картопляно-кабачкове рагу

(із розрахунку на порцію)

  • Кабачок — 1 шт.
  • Картопля — 2 шт.
  • Часник — 2 зубочки
  • Кріп або петрушка за смаком
  • Сіль
  • Столова ложка сметани

Підсмажте картоплю. Коли вона вже майже готова, додайте на пательню кабачок та часник. Смажте до готовності. У кінці додайте ложку сметани та подрібнену зелень. Посоліть.

Подавайте зі свіжими порізаними кільцями томатами або редисом.

Смачного!

Нагадаємо ще один рецепт смачної вечері нашвидкуруч.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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