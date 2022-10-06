Всі залишаються завжди ситі та задоволені: рецепт смачної вечері нашвидкуруч

Фудблогерка Людмила Борщ часто публікує рецепти страв, на приготування яких не потрібно багато сил та часу, а результат виходить чудовий.

У своєму недавньому відео блогерка запропонувала варіант вечері нашвидкуруч — з курки та рису. У рецепті і м'ясо, і рис готуються одночасно.

«У цьому головна перевага цієї страви. Просто обожнюю готувати її на вечерю чи обід, нічого складного, а смак завжди просто приголомшливий. Таку страву можна подати навіть на святковий стіл, як гарячу страву», — зазначає Людмила, додаючи, що всі залишаються завжди ситі та задоволені.

Для приготування страви блогерка запропонувала взяти 6 курячих стегон, 2 цибулини, одну моркву, 1,5 склянки рису та 3 склянки води. Також знадобляться такі спеції — сушений часник, мелений перець, куркума, паприка, італійські трави, сіль.

Спочатку блогерка пропонує замаринувати курячі стегна. Для цього їх потрібно скласти у миску, посолити, пересипати спеціями, полити олією і перемішати. Миску накрити харчовою плівкою й залишити стегна на 15−20 хвилин.

У цей час підготувати інші інгредієнти — дрібно порізати цибулю та моркву. Їх обсмажити 3−4 хвилини на повільному вогні.

Потім до золотистої скоринки обсмажити м'ясо.

Рис для страви добре промити під проточною водою.

У форму на дно викласти рис, потім овочі, залити водою, перемішати. Зверху покласти м'ясо. Форму відправити у духовку. Запікати при 200 градусах приблизно 50−55 хвилин.

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