«А я думала, куди зник мій кінь»: Оля Полякова побачила «запозичення» в шоу Бейонсе

Оля Полякова побувала на шоу Бейонсе у Варшаві. Концерт став останнім в Європі в рамках світового турне американської зірки RENAISSANCE WORLD TOUR. Полякову вразив масштаб шоу, неймовірна робота Бейонсе, її костюми. Українська артистка в залишилася в захваті від побаченого і показала фрагменти шоу в інстаграм-сторіс.



*Бейонсе на концерті у Варшаві. Фото: instagram.com/beyonce

«Це було дуже круто. І три години. Шоу триває три години. Вона співає і танцює три години. Машина. Крута артистка, круте шоу. І все це можна робити в нас, аби лише закінчилася війна і з'явилися гроші. І ти дивишся на це і думаєш: «Блін вони все життя працюють і не зупиняються, а нас поставили всіх на стоп. Нічого, прорвемося. Мені сподобалося», — розповіла Полякова.

Проте, артистка зауважила, що деякі елементи вже використовувала у своєму шоу в Палаці спорту 2018 року. Зокрема, у постановці був задіяний величезний блискучий кінь.

«Боже, це ж мій кінь! А я думаю, куди він з гаражу зник. І в плащі я літала в „Королеві ночі“. А кажете, вони на нас не дивляться. Підглядають», — написала Оля під колажем фото для порівняння.

Також вона показала, як також літала під стелею в блискучих обладунках та плащі.

На шоу Бейонсе також побували й інші українські знаменитості. Так, в залі були помічені Анна Трінчер, Джамала, Григорій Решетнік з дружиною, Олександра Заріцька з гурту KAZKA та інші. До речі, хейтери вже дорікають їм у коментарях за те, що «веселяться» під час війни.

Раніше Оля Полякова вразила своїми спогадами про бурхливі 90-ті. Вона розповіла, як її вивозили в ліс та палили її квартиру.

73

Читайте нас у Facebook та Instagram