Схуднення може бути довгою подорожжю з кількома злетами та падіннями. У перші кілька тижнів тим, хто худне, дуже важливо дотримуватися дієти та бути фізично активними, щоб швидко побачити результати, але коли результати не такі, як ви очікували, а мотивація низька, як ви можете зарядитися енергією і повернутися до спортзалу? Один суперпродукт має властивості, які дадуть вам додатковий поштовх мотивації. Нове дослідження, проведене експертами з Нової Зеландії, показало, що вживання певного виду харчової добавки, виготовленої з чорної смородини, може допомогти піднятися з дивана, пише express.co.uk.

Дослідження показало, що включення чорної смородини в раціон тих, хто худне, полегшить виконання фізичних вправ протягом тривалого часу, не втомлюючись. Провідний автор дослідження доктор Сюзанна Херст сказала: «Визначення продуктів харчування або дієтичних добавок, які конкретно підтримують бажання займатися фізичними вправами щодня, дозволить людині дотримуватися програми фізичних вправ і підтримувати активний та здоровий спосіб життя».

Вона виявила, що вживання соку чорної смородини за годину до тренування підтримує позитивні емоційні реакції під час малоінтенсивної ходьби у здорових дорослих, які ведуть малорухливий спосіб життя. У дослідженні групі дорослих чоловіків і жінок у віці від 20 до 59 років давали або сік чорної смородини, або плацебо за годину до того, як їх попросили пройтись на біговій доріжці. Дослідження показало, що середній час ходьби тих, хто вживав сік чорної смородини, був на 11 хвилин довшим, ніж у тих, хто його не вживав. У той час як лише 10 відсотків тих, хто приймав плацебо, пройшли відстань понад 10 км — порівняно з 30 відсотками учасників у групі, що приймала чорну смородину. Бігуни, які вживали чорну смородину, також повідомили про нижчі бали за показником «навантаження» і вищі бали за загальним «настроєм», ніж ті, хто приймав плацебо.

Це дослідження показує, що добавки з чорної смородини можуть збільшити час, витрачений на фізичні вправи, а також зробити їх легшими та приємнішими. А що менш стресовими є вправи, то більша ймовірність того, що вони стануть звичкою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що не так із вашим «правильним» харчуванням, коли дієта не допомагає.

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