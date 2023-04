Мадонна оплакує чоловіка, який змінив її життя

Він відкрив Мадонну і Ramones, привіз до США Depeche Mode і The Cure. Сеймур Стайн був одним з найвпливовіших музичних магнатів у світі, адже був серед засновників Sire Records і віцепрезидентом Warner Bros Record. 2 квітня він помер у Лос-Анджелесі у віці 80 років. Представник сім'ї сказав, що Стайн «помер від тривалої хвороби».

У соціальних мережах багато його компаньйонів і колишніх протеже, які тепер стали суперзірками, оплакують його смерть. Королева поп-музики Мадонна також публічно прощається зі своїм колишнім менеджером.

«Він був одним з найвпливовіших чоловіків у моєму житті!!! Він змінив і сформував мій світ», — пише Мадонна в Instagram, виклавши кілька спільних з Сеймуром фотографій.

Співачка згадує свою першу зустріч зі Стайном. Коли музичний продюсер лежав у лікарні після операції на серці, він слухав демо-запис пісні Мадонни Everybody на лікарняному ліжку.

«Коли я зустріла його, він лежав у боксерах і жилетці, — згадує співачка. — У нього була канюля в носі і крапельниця в руці. Він посміхнувся, коли побачив мене, і запитав, чи не є я родичкою Діви Марії. Тоді я зрозуміла, що ми зрозуміємо один одного».

За її словами, вона зіграла йому пісню кілька разів, і він задписав її на своїй студії звукозапису того ж дня.

«Цей момент назавжди змінив хід мого життя», — пише далі Мадонна.

Роками вона страждала, була розорена і перед нею грюкали всі двері. Аж поки не зустріла Стайна: «Це був початок мого шляху як музичного виконавця. Сеймур не тільки почув мене, але й побачив мене і мій потенціал. Я буду вічно вдячна йому за це! Всі, хто був знайомий з менеджером, знали про його пристрасть до музики і гарний смак. У нього був слух, як ні в кого іншого. Він був інтенсивним, дико веселим, трохи божевільним і глибоко інтуїтивним. Дорогий Сеймуре, ти ніколи не будеш забутий! Дякую».

Сеймур, корінний житель Нью-Йорка, почав працювати в музичному бізнесі у віці 13 років. Спочатку він писав рецензії для журналу Billboard, пізніше працював у різних музичних агентствах. У 1966 році він заснував власний бренд Sire Records і випустив альбоми таких гуртів, як Ramones, Talking Heads, The Pretenders, The Smiths або The Cure, а також таких виконавців, як Seal, Ice-T і Лу Рід. Стайн, який отримав багато нагород, працював в індустрії до кінця життя.

