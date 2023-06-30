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Вершковий омлет із пармезаном: дуже смачно з гречаним хлібом

22:30 6 липня 2023
Омлет

Омлет — ідеальний сніданок для дітей і дорослих. Готується він по-різному — з додаванням сиру, бекону, сосисок, овочів. Наприклад, раніше ми публікували рецепт «швидкого» омлету на вершковому маслі та рецепт солодкого хлібного омлету.

Дуже смачним вийде омлет, якщо замість молока використовувати вершки, а сіль замінити пармезаном.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Ця страва французької кухні популярна в багатьох країнах світу, — каже Ардія Діаманті. - Одна з причин — доступність інгредієнтів. Зазвичай яйця і молоко завжди є у кожного з нас у холодильнику. У цьому рецепті молоко замініть на вершки.

Омлет із пармезаном

  • 2 яйця
  • 7 столових ложок вершків
  • Тертий пармезан — за смаком

Яйця збити з вершками, додати пармезан і ще раз збити. Сіль не знадобиться, оскільки сир досить солоний. Смажити на вершковому маслі на слабкому вогні

Подавати з руколою або базиліком, а також помідорами. Цей омлет дуже смачний із гречаним хлібом.

Смачного!

Нагадаємо рецепт омлету матінки Пуляр — легендарного і шалено смачного французького сніданку.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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