Вершковий омлет із пармезаном: дуже смачно з гречаним хлібом
Омлет — ідеальний сніданок для дітей і дорослих. Готується він по-різному — з додаванням сиру, бекону, сосисок, овочів. Наприклад, раніше ми публікували рецепт «швидкого» омлету на вершковому маслі та рецепт солодкого хлібного омлету.
Дуже смачним вийде омлет, якщо замість молока використовувати вершки, а сіль замінити пармезаном.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Ця страва французької кухні популярна в багатьох країнах світу, — каже Ардія Діаманті. - Одна з причин — доступність інгредієнтів. Зазвичай яйця і молоко завжди є у кожного з нас у холодильнику. У цьому рецепті молоко замініть на вершки.
Омлет із пармезаном
- 2 яйця
- 7 столових ложок вершків
- Тертий пармезан — за смаком
Яйця збити з вершками, додати пармезан і ще раз збити. Сіль не знадобиться, оскільки сир досить солоний. Смажити на вершковому маслі на слабкому вогні
Подавати з руколою або базиліком, а також помідорами. Цей омлет дуже смачний із гречаним хлібом.
Смачного!
Нагадаємо рецепт омлету матінки Пуляр — легендарного і шалено смачного французького сніданку.
Фото з альбому Ольги Сметанської39