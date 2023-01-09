У захваті буде вся родина: рецепт солодкого хлібного омлету від відомого шеф-кухаря
Під назвою «омлет» можуть приховуватися найрізноманітніші страви, які жодним чином не нагадують звичний усім сніданок, хоч і мають у своєму складі яйця.
Рецепт солодкого хлібного омлету (з темним шоколадом та родзинками) від шеф-кухаря Марко Черветті пропонує видання shuba.life.
Інгредієнти:
- Черствий хліб — 60 г;
- Яйця — 6 шт.;
- Цукор — 50 г;
- Родзинки — 60 г;
- Молоко — 80 мл;
- Шоколад чорний — 60 г;
- Сік апельсиновий — 80 мл;
- Олія соняшникова — 20 мл.
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Приготування:
- Родзинки замочіть у гарячій воді на 10−15 хвилин, потім промийте і обсушіть.
- Замочіть черствий хліб у мисці із невеликою кількістю молока на 10 хвилин. Відтисніть та розкришіть.
- Грубо посічіть шоколад.
- В іншу миску вбийте яйця і збийте їх із цукром. Додайте хліб, родзинки, апельсиновий сік і темний шоколад.
- Нагрійте олію у пательні з антипригарним покриттям. Влийте яєчну суміш і смажте на невеликому вогні 5 хвилин з одного боку і 5 — з іншого.
- Коли омлет буде готовий, викладіть його на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Потім перекладіть омлет на тарілку і подавайте.
До речі, омлет Пуляр вважається справжнім хітом у Франції. Білки та жовтки для нього готуються окремо, утворюючи в результаті практично багатошаровий яєчний пиріг.
Ілюстративне фото з Pixabay46
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