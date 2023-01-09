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У захваті буде вся родина: рецепт солодкого хлібного омлету від відомого шеф-кухаря

15:17 9 січня 2023
Хлібний омлет

Під назвою «омлет» можуть приховуватися найрізноманітніші страви, які жодним чином не нагадують звичний усім сніданок, хоч і мають у своєму складі яйця.

Рецепт солодкого хлібного омлету (з темним шоколадом та родзинками) від шеф-кухаря Марко Черветті пропонує видання shuba.life.

Інгредієнти:

  • Черствий хліб — 60 г;
  • Яйця — 6 шт.;
  • Цукор — 50 г;
  • Родзинки — 60 г;
  • Молоко — 80 мл;
  • Шоколад чорний — 60 г;
  • Сік апельсиновий — 80 мл;
  • Олія соняшникова — 20 мл.

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Приготування:

  • Родзинки замочіть у гарячій воді на 10−15 хвилин, потім промийте і обсушіть.
  • Замочіть черствий хліб у мисці із невеликою кількістю молока на 10 хвилин. Відтисніть та розкришіть.
  • Грубо посічіть шоколад.
  • В іншу миску вбийте яйця і збийте їх із цукром. Додайте хліб, родзинки, апельсиновий сік і темний шоколад.
  • Нагрійте олію у пательні з антипригарним покриттям. Влийте яєчну суміш і смажте на невеликому вогні 5 хвилин з одного боку і 5 — з іншого.
  • Коли омлет буде готовий, викладіть його на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Потім перекладіть омлет на тарілку і подавайте.

До речі, омлет Пуляр вважається справжнім хітом у Франції. Білки та жовтки для нього готуються окремо, утворюючи в результаті практично багатошаровий яєчний пиріг.

Ілюстративне фото з Pixabay

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