39.90 / 40.55 42.56 / 43.51
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Французька класика: «швидкий» омлет на вершковому маслі

16:39 23 січня 2023
Омлет

У кухнях різних країн є безліч рецептів приготування омлету. Наприклад, у французькій — омлет Пуляр, який у 19 столітті вигадала мешканка острову Мон-Сен-Мішель.

А автори ресурсу «Кухні народів світу» розповіли, як приготувати французький омлет без молока та вершків. Завдяки технології він виходить неймовірно ніжним.

Складові:

  • Яйця — 3 шт.;
  • Вершкове масло — 20 г;
  • Зелень — для подачі;
  • Сіль, перець — за смаком.

Читайте також: Смачний шпинатний омлет: здивуйте рідних вітамінним сніданком

Приготування:

  • Яйця збити до однорідності, додати сіль та перець.
  • Розтопити на пательні вершкове масло.
  • Вилити на пательню яєчну суміш, почекати 5 секунд, щоб яйця злегка схопилися.
  • Потрусити пательнею вперед-назад, зсуваючи омлет виделкою до центру, щоб яйця швидше загустіли. Омлет має знизу загуснути, а зверху залишитися рідким.
  • Вимкнути вогонь та за допомогою виделки та лопатки згорнути омлет у рулет.
  • Готовий омлет подавати зі свіжою зеленню.

Раніше ресторатор, суддя проекту «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменеса-Браво поділився рецептом солодкого омлету з ягодами та какао.

А шеф-кухар Марко Черветті придумав рецепт хлібного омлету із родзинками, шоколадом та апельсиновим соком.

Фото Pixabay

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

смартфон

Аферисти залишать без грошей: на дзвінки з яких номерів краще не відповідати

Кирило Шевченко

Чемпіон Європи відмовився грати за Україну і виступатиме під іншим прапором

оладки

Нагадують смак дитинства: оладки, які вийдуть неймовірними навіть у лінивої господині

Філліп Карбер

«Наприкінці літа росіяни можуть наважитися на фінальну спробу взяття Києва», — американський військовий експерт Філліп Карбер

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту