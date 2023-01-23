Французька класика: «швидкий» омлет на вершковому маслі
У кухнях різних країн є безліч рецептів приготування омлету. Наприклад, у французькій — омлет Пуляр, який у 19 столітті вигадала мешканка острову Мон-Сен-Мішель.
А автори ресурсу «Кухні народів світу» розповіли, як приготувати французький омлет без молока та вершків. Завдяки технології він виходить неймовірно ніжним.
Складові:
- Яйця — 3 шт.;
- Вершкове масло — 20 г;
- Зелень — для подачі;
- Сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
- Яйця збити до однорідності, додати сіль та перець.
- Розтопити на пательні вершкове масло.
- Вилити на пательню яєчну суміш, почекати 5 секунд, щоб яйця злегка схопилися.
- Потрусити пательнею вперед-назад, зсуваючи омлет виделкою до центру, щоб яйця швидше загустіли. Омлет має знизу загуснути, а зверху залишитися рідким.
- Вимкнути вогонь та за допомогою виделки та лопатки згорнути омлет у рулет.
- Готовий омлет подавати зі свіжою зеленню.
Раніше ресторатор, суддя проекту «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменеса-Браво поділився рецептом солодкого омлету з ягодами та какао.
А шеф-кухар Марко Черветті придумав рецепт хлібного омлету із родзинками, шоколадом та апельсиновим соком.
Фото Pixabay163
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