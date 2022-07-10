«Додайте крохмаль і збиратимете ягоди відрами»: підживлюємо смородину

Смородина — це ягода, яка користуються незмінною популярністю у наших садівників. Вона легко розмножується, добре переносить навіть сильні морози, швидко вступає у період плодоношення і при правильному догляді може приносити прекрасний урожай. Які способи й методи допоможуть кущам смородини подарувати нам дуже багато дуже великих і дуже смачних ягід — розповів садівник Олег Вагін.

«Садити кущі смородини рекомендується не ближче ніж на метр один від одного. Деякі досвідчені садівники вважають оптимальною відстань у два метри. Якщо відстань між кущами менше як один метр, врожайність знижується, та й тривалість життя кущів скорочується. При посадці смородини вздовж паркана рекомендований відступ від нього — 1,2 метра.

Смородина дуже добре реагує на «зелене добриво». Упродовж сезону кущі варто мульчувати виполотими бур'янами, сіном, соломою. Навесні із бур'янів та кропиви роблять настій, яким теж поливають кущі перед цвітінням, під час цвітіння і у період зав'язування ягід.

Є ще один рецепт, який для ваших кущів буде «улюбленим десертом». Річ у тому, що смородина небайдужа до крохмалю. Тому для збільшення врожаю застосовують спеціальну підгодівлю. Рецепт: настій з картопляного лушпиння — в 10 л окропу засипати повну літрову банку висушеного картопляного лушпиння. Закрити кришкою і закутати в рушник (ковдру), щоб довше настоювалося".

Така підгодівля, за словами садівника, найбільш ефективна в період цвітіння. Рекомендована норма — 3 літри настою на 1 кущ смородини (порічок).

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ще кілька секретів живлення смородинових кущів.





57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter