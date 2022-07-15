36.29 / 37.28 36.19 / 37.34
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Смородина перестала плодоносити: у чому причина?

18:04 15 липня 2022
Смородина

Смородина, як і інші культури, які дачники вирощують на своїх ділянках, потребують гарного догляду. Трапляється так, що через кілька сезонів урожай стає меншим, а якість ягід залишає бажати кращого.

Автори «Дачника» дали кілька порад садівникам, які стикаються із такими проблемами.

По-перше, необхідно правильно робити обрізання кущів — у смородини видаляють не тільки хворі та зламані гілки, але і пагони старше 5−7 років, непотрібну кореневу поросль, а також пагони, що загущають кущ.

По-друге, врожайність падає через те, що куща вже більше 10−12 років — його життєдайний цикл підходить до завершення.

По-третє, дається взнаки неправильний полив. У спеку смородині потрібно не менше 3 ведер на кущ разів у півтори тижні.

Досвідчені садівники стверджують, що смородина не байдужа до крохмалю. Тому для збільшення врожаю застосовують спеціальне підживлення, яким може стати настій з картопляного лушпиння. Літрову банку висушеного лушпиння заливають 10 літрами окропу і настоюють. Рекомендована норма — 3 літри настою на 1 кущ смородини.

Фото Pixabay

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Астрологія

Зневіра Дів, лють Левів та неприємності у Овнів: гороскоп на 15 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Кейт Міддлтон та принц Вільям терміново відвезли дітей на гелікоптері з Лондона

Овочі

Огірки, томати та перець оживають після цього універсального підживлення — і рясно плодоносять без зупинки (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.