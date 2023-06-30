«Горить і детонує»: ЗСУ потужно накрили вогнем штаб та склад окупантів у Бердянську (відео)

Останніми днями у Міноборони України повідомляли про наступальні дії, які на Мелітопольському та Бердянському напрямках ведуть українські підрозділи. А ранком у п`ятницю, 30 червня, ЗСУ завдали потужного удару по району тимчасово окупованого Бердянська.

В СтратКомі ЗСУ подвердили «прильоти» по штабу та складу паливно-мастильних матеріалів окупантів у передмісті.

Ще ранком у мережі почали з`являтися відео з великими стовпами диму над містом.

В Бердянській міській військовій адміністрації повідомляли, що у місті пролунало 11 вибухів і що «в районі аеропорту горить і детонує». Фіксувалися проїзди в тому напрямку машин швидкої допомоги.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили ворога, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Фото — скріншот

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