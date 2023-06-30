Салат з авокадо, руколою та кедровими горішками: смачно, як у ресторані

Літні смаки — це феєрверк смаків природи. В них така багата палітра відтінків! У ресторанах вишукані страви коштують чимало. А якщо спробувати приготувати їх вдома, це вийде значно дешевше.

Рецептом незвичайного салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка Анна Конда.

- Вишуканий смак салату вам сподобається, — запевняє Анна Конда. — До того ж, він корисний.

Анна Конда: «Вишуканий смак салату вам сподобається»

Салат з авокадо, кедровими горішками та руколою (на 2 порції) Салатний мікс з руколою 60 гр

Авокадо 1 шт

Полуниця 10−12 шт

Сир брі — 100 г

Кедрові горішки 30 г

Оливкова олія для заправки

Викладаємо в тарілку салатний мікс. Додаємо очищене і подрібнене на шматочки авокадо та полуницю. Нарізаємо сир брі та додаємо його до салату.

Поливаємо все оливковою олією та посипаємо кедровими горішками (можна замінити грецькими, кешʼю або мигдалем)

Нагадаємо, що кулінарка Елла Іванова поділилася незвичайними рецептами: «Із бадилля редиски, буряка та моркви можна приготувати чимало смачних страв».

Фото з альбому Анни Конди

8

Читайте нас у Facebook та Instagram