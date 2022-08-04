Ліниві вареники з солоним сиром та шпинатом: одеський рецепт

Які тільки літні страви не пропонують нам кулінари. Часом вони екзотичні, а часом традиційні. Але іноді в такі звичні страви кулінари додають родзинку. Ось, наприклад, сьогодні ресторатор з Одеси Сава Лібкін ділиться дачним рецептом солоних лінивих вареників.

Інгредієнти: Сир: можна взяти в звичайному магазині, але не менше 9% жирності, а краще — 18% Яєчні жовтки: з розрахунку 100 г сиру — один жовток Борошно крупного помолу: з розрахунку на 1 кг сиру — 100 г борошна Борошно мілкого помолу для присипки та формування вареніків Сіль та цукор за смаком Духмяний кріп та шпинат для соусу

Приготування

Сир зминаємо виделкою до стану «без грудочок», додаємо жовтки, дві щепотки цукру, та одну — солі. Далі додаємо борошно грубого помолу. Перемішуємо.

Кріп без гілочок не дуже мілко нарізаємо гострим ножем, щоб зелень не пустила сік. Додаємо його до сирної маси і перемішуємо.

Тепер на стіл насипаємо трохи борошна мілкого помолу і формуємо жгутики, з яких й будемо нарізати ліниві вареники. При формуванні жгутиків важливо, щоб в них не було повітря, вони мають бути щільненькими. Кожен лінивий вареник має бути не більше 5−6 г. Нарізані варенички обвалюємо в борошні, щоб створилася оболонка — тоді вони не злипнуться та не розваряться.

Якщо ви готуєте солодкі ліниві вареники — пропорції сиру, яєць та борошна лишаються такими ж, просто додаємо більше цукру.

Все! Можна варити. Варимо в підсоленій киплячій воді. Як тільки вареники спливли, перекладаємо їх на пательню і тушимо з додаванням вершкового масла та шпинату, а також трішки води, в якій вони варилися. Тушим одну хвилинку.

Перекладаємо на тарілку, додаємо свіжий шпинат, сметану, трішки свіжозмолотого перцю та оливкової олії — можна смакувати!

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