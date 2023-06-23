Частина доходу при нарахуванні пенсії не враховуватиметься: в ПФУ зробили важливе роз’яснення

У багатьох українців через війну знизилися доходи, тому одним із головних питань стало те, як це вплине на розмір майбутньої пенсії.

Особливо це важливо для тих, кому до виходу на заслужений відпочинок лишилося кілька років чи місяців, пише видання «На пенсії».

В той же час, як відомо, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу людини, починаючи з липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за підтвердженням довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року.

Заробітна плата людини за кожен місяць із зазначеного періоду враховується для обчислення пенсії через індивідуальний коефіцієнт зарплати, який визначається шляхом зіставлення заробітної плати людини із середньою зарплатою по Україні цього місяця.

Закон передбачає можливість виключати з періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці з невигідним заробітком (низькими коефіцієнтами).

Минулого року Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» було доповнено нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можна виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Поряд з цим, можливість виключати при обчисленні пенсії періоди з невеликим заробітком у зв’язку з особливим станом було передбачено законодавством і раніше — у зв’язку із запровадженням карантину: з місяця його запровадження у 2020 році та шести календарних місяців після його завершення.

Тобто місяці роботи під час карантину та військового стану, за які сплачено внески, будуть враховані до страхового стажу, а невигідний заробіток для обчислення пенсії за цей час (якщо коефіцієнт зарплати низький порівняно з іншими місяцями періоду) можна не враховувати.

Нагадаємо, раніше юристи дали пораду українцям, роботодавці яких під час війни не сплачують ЄСВ.



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