Підвищення тарифів на воду: українцям порадили, як зекономити сотні гривень

Українцям вже з липня доведеться платити за воду за новими тарифами. Цифри в платіжках збільшаться більш як на 30 відсотків.

Фахівці звертають увагу на те, що при розумному споживанні, можна зменшити свої витрати на воду в умовах її здорожчення. Про це пише «РБК-Україна».

По-перше, для збереження води необхідно придбати економічні насадки на крани та душ. Це досить ефективний спосіб зниження фінансових розходів.

Потрібно закривати крани, коли чистите зуби або голитесь.

Оберіть душ, а не ванну, бо так води витрачається набагато менше.

Під час приготування їжі слід обирати більш раціональний варіант використання посуду й води. Наприклад, не потрібно варити одне яйце у 10-літровій каструлі. Або мити овочі у тазику.

Воду, що залишилася після варіння їжі або прання, можна використовувати вдруге, наприклад, для поливу рослин або прибирання.

Правильне завантаження посудомийної та пральної машини теж економить воду. Перед тим, як почати прання чи миття посуду, переконайтеся, що ваша машина заповнена максимально.

Експерти також радять для економії води встановити дворівневий злив води в туалеті та системи рециркуляції води. Для цього потрібні гроші, але в довгостроковій перспективі вони окупляться.

Якщо ж ви живете у приватному будинку з власним подвір’ям і присадибною ділянкою чи садом, то використовуйте системи краплинного поливу, які беруть менше води, ніж традиційні шланги.

Також поливайте рослини рано вранці або пізно ввечері, коли вода менше випаровується.

Раніше ми розповідали, як українці можуть заощадити на сплаті за світло, тариф на яке виріс з 1 червня.

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