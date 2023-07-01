Не враховуватиметься наявність в сім’ї автомобіля: стало відомо про нові зміни у наданні субсидій

Набрала чинності постанова Кабміну № 601 від 13 червня 2023 р., якою затверджено експериментальний проєкт з метою спрощення отримання житлових субсидій населенню.

В чому полягають нововведення, пояснили у «Юридичному пораднику для ВПО»:

«Запроваджена спрощена заява про надання житлової субсидії. Особа, яка хоче отримати таку субсидію подає лише заяву за встановленою формою без додавання до неї документів через: вебпортал ПФУ; мобільний додаток ПФУ; Портал Дія; ЦНАП; виконавчі органи місцевих рад.

ПФУ перевіряє зазначену в заяві інформацію через автоматизований обмін інформацією з державних реєстрів та баз даних (наприклад, підтвердження даних про заявника — через Державну міграційну службу, сімейний стан — через Мінʼюст тощо). Протягом 10 робочих днів ПФУ перевіряє домогосподарства на відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та самостійно формує повну форму заяви і декларації по кожному домогосподарству. За результатами розгляду спрощеної заяви ПФУ приймає рішення про призначення і розмір житлової субсидії або про відмову в її в призначенні.

Повідомлення про призначення/відмову в призначенні здійснюється у спосіб, визначений заявником у самій заяві. У випадку відмови у призначенні субсидії заявник має 14 днів для спростування/доповнення відомостей з офіційних джерел. Після перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, ПФУ може змінити своє рішення на позитивне".

Крім того, тепер спрощено критерії отримання субсидій для прийомних та багатодітних сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, а також сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю.

«Так, при призначенні житлової субсидії не враховуватиметься наявність в таких родин автомобілів, оскільки для таких сімей ці транспортні засоби є життєво необхідною річчю.

До сукупного доходу домогосподарств не враховуватимуться доходи членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Очікується, що це полегшить можливість отримати субсидію родинам, які проживають в Україні, а члени сім'ї — за кордоном. Продовжено на рік чинний механізм нарахування та виплат житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг особам, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією. У таких випадках нарахування відбувається відповідно до даних, які є в реєстрах отримувачів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а кошти зараховуються на банківську картку".

Нагадаємо, з 1 липня українцям доведеться більше платити за воду.

46

Читайте нас у Facebook та Instagram