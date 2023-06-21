«Найбільший фінансовий інструмент»: Україна отримає від ЄС 50 млрд євро до 2027 року

У Брюсселі узгодили новий план фінансової підтримки для України. Протягом 2024−2027 років Євросоюз має намір виділити нашій країні ще 50 млрд євро.

Про це увечері 20 червня заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що йдеться про найбільший в історії фінансовий інструмент ЄС, який призначається для третьої країни.

«Цей резерв насамперед забезпечить впевненість та передбачуваність для наших партнерів в Україні. Він також має стимулювати до активності інших донорів», — заявила пані фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що новий фонд дозволить Євросоюзу діяти з гнучкістю, яка потрібна в умовах війни.

У Єврокомісії розповіли деякі подробиці. Планується, що цей резерв складатиметься з 17 млрд євро грантів та 33 млрд євро кредитів. При цьому точна річна частка грантів та позик щорічно визначатиметься Європарламентом та Радою ЄС у рамках стандартної процедури ухвалення бюджету.

Більшість коштів — 39 млрд євро у грантах і кредитах — ЄС має намір виділити на підтримку держбюджету України.

Ще 8 млрд євро призначено для забезпечення гарантій та створення передумов для інвестицій в Україну. 3 млрд євро у вигляді грантів, що залишилися, передбачені для надання нашій країні технічної допомоги.

Основні цілі пакету — підтримка реконструкції та модернізації України, реформ на шляху до вступу до ЄС, покриття потреб у держфінансуванні для безперебійного надання держпослуг, соціальних допомог, роботи шкіл та лікарень, мобілізація інвестицій у приватний сектор для відновлення економіки, допомога українському суспільству у подоланні соціальних наслідків війни.

Тепер Єврокомісія має погодити все це з урядом України. У Брюсселі хочуть бути впевнені, що гроші не розчиняться, що їх можна буде легко відстежити.

У зв'язку з цим ЄС висуває українській владі додаткову умову — необхідно розширити чинні положення про аудит та контроль.

По-перше, Україна має модернізувати свою систему аудиту та контролю для підвищення ефективності допомоги. По-друге, Єврокомісія має отримати можливість проводити перевірки у будь-який момент реалізації плану. По-третє, буде створена незалежна рада аудиторів для запобігання можливим порушенням, шахрайству та корупції, які зобов'яжуть звітувати перед Єврокомісією про будь-яке виявлене або передбачуване неефективне управління держкоштами, а також про недоліки системи контролю.

Ці умови мають стати юридично зобов'язальними для України під час підписання рамкового договору.

Нагадаємо, 21 червня у Лондоні стартувала дводенна Конференція з відновлення України, під час якої Київ намагатиметься залучити кошти для фінансування бюджету та післявоєнного відновлення країни.

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