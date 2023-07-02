Контрнаступ ЗСУ та переговори з москвою: навіщо директор ЦРУ приїжджав до Києва

Американські ЗМІ повідомили, що директор ЦРУ Вільям Бернс нещодавно побував із секретним візитом у Києві. Точна дата його перебування у столиці України не називається. Відомо, що це було напередодні спроби заколоту євгенія пригожина в росії.

Як стверджує впливова американська газета The Washington Post з посиланням на свої неназвані джерела, українське керівництво представило Бернсу «амбітний план» — повернути окуповані росією території і розпочати переговори з москвою про припинення вогню до кінця нинішнього року.

Президент України Володимир Зеленський через кілька годин після виходу статті у WP заявив, що Україна буде готова до переговорів із росією тоді, коли всю її територію буде звільнено.

«Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо справді на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом», — наголосив Зеленський.

За словами одного із джерел, з яким спілкувалися журналісти WP, метою візиту Бернса було «підтвердити готовність» адміністрації Джо Байдена і надалі надавати розвіддані Києву, щоб допомогти Україні захистити себе.

Хоча публічно українське керівництво висловлює розчарування через критику темпів контрнаступу ЗСУ, у приватній розмові з директором ЦРУ воно було налаштоване оптимістично.

Ось головні пункти плану, яким Київ поділився із Бернсом:

повернути значну частину окупованої території до осені;

перемістити артилерійські та ракетні комплекси до кордону Криму, що контролюється росією;

просунутися далі на схід України;

розпочати переговори з москвою, вперше після того, як вони зірвалися у березні минулого року.

«Росія піде на переговори лише якщо відчує загрозу», — заявив газеті високопосадовець на умовах анонімності.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заворушення в росії, викликані найманцями групи «Вагнер», стали результатом великої стратегічної помилки путіна, коли той розпочав війну в Україні.

Нагадаємо, Польща посилила оборону на кордоні через присутність «вагнерівців» у білорусі.

42

Читайте нас у Facebook та Instagram