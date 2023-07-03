Закарпатський бограч: найкраща перша страва у рік Перемоги України у війні над рф
Бограч — національна перша страва угорської кухні. Але так як на Закарпатті мешкає багато етнічних угорців, бограч став невід'ємною частиною і закарпатської кухні, як і схожа за назвою випічка — богач.
У перекладі бограч означає «страва, приготована в казані», тому багаття — найкраща стихія для цього різновиду гуляшу. Але готувати його можна і на домашній кухонній плиті, вважають автори Telegram-каналу «Смачно та й годі».
Інгредієнти:
- 250 г сала (або бекону чи грудинки);
- 1 кг м’яса (яловичина чи свинина, ошийок);
- 1.3 л води;
- 800 г картоплі;
- 2 помідори (300 г);
- 2 цибулини (220 г);
- 2 ст. л томатної пасти;
- 300 г солодкого перцю;
- 1 гострий перчик Чілі;
- Сіль, перець, копчена паприка, гострий перець.
Приготування:
- Класично бограч готують в казані, але можна і на плиті. В каструлю вкидаємо нарізане сало (або ще краще бекон чи грудинку, він буде ароматнішим), обсмажуємо 5 хвилин перемішуючи. Додаємо нарізану цибулю, перемішуючи смажимо ще 5 хвилин.
- Додаємо нарізане м’ясо. Зазвичай кидають 2 види — свинину та яловичину. Перемішуючи готуємо 5 хвилин. Додаємо нарізані великими шматками картоплю, помідор, перець.
- Додаємо томатну пасту, сіль, перець, копчену паприку. Заливаємо водою і готуємо на невеликому вогні близько 1−1,5 години, до м’якості картоплі.
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