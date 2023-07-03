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Закарпатський бограч: найкраща перша страва у рік Перемоги України у війні над рф

11:15 3 липня 2023
Бограч

Бограч — національна перша страва угорської кухні. Але так як на Закарпатті мешкає багато етнічних угорців, бограч став невід'ємною частиною і закарпатської кухні, як і схожа за назвою випічка — богач.

У перекладі бограч означає «страва, приготована в казані», тому багаття — найкраща стихія для цього різновиду гуляшу. Але готувати його можна і на домашній кухонній плиті, вважають автори Telegram-каналу «Смачно та й годі».


Інгредієнти:

  • 250 г сала (або бекону чи грудинки);
  • 1 кг м’яса (яловичина чи свинина, ошийок);
  • 1.3 л води;
  • 800 г картоплі;
  • 2 помідори (300 г);
  • 2 цибулини (220 г);
  • 2 ст. л томатної пасти;
  • 300 г солодкого перцю;
  • 1 гострий перчик Чілі;
  • Сіль, перець, копчена паприка, гострий перець.

Приготування:

  • Класично бограч готують в казані, але можна і на плиті. В каструлю вкидаємо нарізане сало (або ще краще бекон чи грудинку, він буде ароматнішим), обсмажуємо 5 хвилин перемішуючи. Додаємо нарізану цибулю, перемішуючи смажимо ще 5 хвилин.
  • Додаємо нарізане м’ясо. Зазвичай кидають 2 види — свинину та яловичину. Перемішуючи готуємо 5 хвилин. Додаємо нарізані великими шматками картоплю, помідор, перець.
  • Додаємо томатну пасту, сіль, перець, копчену паприку. Заливаємо водою і готуємо на невеликому вогні близько 1−1,5 години, до м’якості картоплі.

Про те, як приготувати голубці по-карпатськи, читайте на нашому сайті.

Фото з мережі

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