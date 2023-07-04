На київських ярмарках до кінця липня заборонили торгівлю м'ясом та рибою

Після підриву рашистами греблі Каховської ГЕС, що спричинило катастрофічні наслідки для екології, Держпродспоживслужба посилила контроль за продовольчою продукцією на ярмарках і ринках у Києві.

Як повідомляють у Київміськраді, з 4 до 31 липня на столичних сільськогосподарських та сезонних ярмарках тимчасово припинять реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються: свіжого м’яса, м’ясопродуктів та ковбасних виробів, живої та свіжомороженої риби, морепродуктів, молока і молочної продукції, кондитерських виробів з кремом тощо.

Тимчасова заборона стосується ярмарків, організаторами яких є комунальні підприємства «Світоч» і «Київська спадщина», що підпорядковані Департаменту. Організатори повинні допускати до реалізації продукцію лише після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та за наявності відповідних документів про її проходження.

Не виключено, що це також пов`язано і з погодними умовами — до України повернулася спека. За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, температурне тло в першій декаді місяця очікується вищим за середні багаторічні значення — у більшості областей України денна максимальна температура сягатиме +27…+33 °С.

Фото Pixabay



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