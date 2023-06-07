Підрив Каховської ГЕС: одеситів попередили про небезпеку

Після підриву росіянами дамби Каховського водосховища тисячі тонн прісної води почали надходити у Чорне море. Велетенська хвиля вимила з природних фільтрів-заплав токсичні речовини, у воду потрапили каналізаційні стоки, смітники, мазут і це все зараз несе в море. Враховуючи течію, небезпечний бруд розіллється всією північно-західною частиною Чорного моря.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Курортний сезон вже друге літо поспіль в Одесі скасовано через війну та мінну небезпеку з моря, але цьогоріч вирішили зробити експеримент — з 15 червня планують відкрити декілька пляжів. Однак, коли суттєво підвищиться температура повітря, а відповідно і води, в акваторії моря неминучі згубні процеси. Через опріснення почнеться цвітіння небезпечних синьо-зелених водоростей. Таке раніше бувало через потужні зливи. Цього ж разу — це буде значно масштабніше, адже потужна хвиля вимиває із природних фільтрів-заплав токсичні речовини, мазут, каналізацію і несе їх у море.

Екологи вже говорять про спланований екоцид та збитки на мільйони.

«Потоком води всі ці протоки, сотні і тисячі тон ґрунту, вони всі будуть змиті в морі, тому масштаб просто вражає. За вздовж береговою течією все узбережжя відчує на собі масштабне забруднення, скажімо, планетарного масштабу», — підсумовує еколог Владислав Балинський.

Зараз вода у морі ще чиста і прохолодна, тому на пляжах багато відпочивальників і люди навіть купаються. Фахівцям найближчі дні доведеться прискіпливіше моніторити море та частіше брати проби води. Якщо вона буде небезпечна, то і на дозволених пляжах купатися заборонять.

Зараз рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується. У Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів роз'яснили, що може статися далі. Так, за попередніми оцінками за зменшення рівня води до 14,5 метрів Україна втратить 14% експортного потенціалу пшениці. Це станеться через проблеми зі зрошенням Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Падіння в 14 метрів означатиме, що Нікополь, Марганець та прилеглі населені пункти залишаться без питної води.

13,2 метри — становитимуть загрозу ядерній безпеці через припинення охолодження реакторів Запорізької АЕС.

За падіння води в 13,1 метр — мільйон українців будуть без питної води, розпочнеться масовий мор риби, птахів.

Екологічна катастрофа станеться, якщо рівень води впаде до 12,7 метрів.

«Хімікати, паливо, мастила, бактерії з чисельних скотомогильників — це все вимивається і забрудненими водами іде по території України до Чорного моря. Сюди ж потрібно додати затоплення вигрібних ям, мереж каналізацій, водовідведення, інших очисних споруд. Ми прогнозуємо і погіршення якості ґрунтів і, як наслідок, це позначиться на продовольчій безпеці, і на агропромисловому комплексі України», — зазначила президентка асоціація професіоналів довкілля Людмила Циганок.

Нагадаємо, вчені вже підрахували, що відновлення Каховської ГЕС коштуватиме не менше 1 млрд доларів і може тривати 5 років, і це за умови припинення бойових дій на території України.

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