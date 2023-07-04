«Уникають будь-яких різких рухів»: Сергій Рахманін пояснив логіку НАТО щодо підтримки України

Україна очікує від цьогорічного саміту НАТО, який відбудеться 11−12 липня у Вільнюсі, конкретних рішень. В Офісі президента називають такими рішеннями чітке зелене світло для вступу країни до Альянсу та подальшу військову підтримку.

Народний депутат від фракції «Голос», член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає очікування членства в НАТО завищеними.

«Зараз головною перешкодою для приєднання України до НАТО є не відсутність певних реформ в країні або будь-який інший фактор. Головна причина — перестороги, які існують і в НАТО як організації, і в окремих його членів», — пояснив Рахманін свою точку зору в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Насамперед в Альянсі побоюються того, каже нардеп, що «пришвидшений рух України в бік НАТО, навіть не членство, може спровокувати росію розв'язати Третю світову або навіть ядерну війну. Відповідно, Альянс і в першу чергу США уникають будь-яких різких рухів».

Рахманін назвав прикладом цього надання американцями військової допомоги Україні.

«Кожному кроку, до якого вдаються США, передує певний моніторинг і аналіз: призведе чи не призведе цей крок до різких дій з боку росії. Чи буде якась ескалація, чи збільшиться загроза використання ядерної зброї. Якщо США приходять до висновку, що загроза не збільшиться, то вони роблять крок. Так у нас з'явилися спочатку артилерія, згодом HIMARS, потім важка бронетехніка, наступного року (не думаю, що раніше) з'являться F-16 тощо», — підкреслив нардеп і додав, що «кожного разу, перед тим, як наважитись на якийсь крок, американці аналізують. Будь-якого різкого кроку вони уникають».

Рахманін переконаний, що, з точки зору США, прискорений процес приєднання України до НАТО — це різкий крок, що здатний призвести до ескалації найвищого рівня.

«Це їхні міркування, це їхня логіка», — каже нардеп.

Водночас Рахманін заявив, що НАТО в його нинішньому вигляді — це організація, яка дещо відстала від реального життя, застрягла в минулому.

«НАТО змінив однострій на дорогий костюм, і коли виник найбільший з часів Другої світової виклик, блок до цього виявився не готовим», — підкреслив нардеп.

Він додав, що «фактична демілітаризація деяких членів Альянсу — це провина не лише національних урядів, це провина й НАТО як інституції. За загальними заявами не сховаєш іржавих танків на базах зберігання й не адекватного вимогам часу ВПК. Альянс налаштовувався на поліцейські місії й кіберпротистояння. А до війни готовим не був».

Доказом цього Рахманін вважає процес надання Україні військової допомоги.

«Якби НАТО був бездоганною безпековою системою, то не знадобився б такий інструмент, як „Рамштайн“. Тому НАТО якщо і зможе надати нам якісь гарантії, я не дуже добре розумію, як він обіцянки в межах цих гарантій буде виконувати», — зауважив політик.

Нагадаємо, що раніше президент The Potomac Foundation Філіп Карбер та генерал-лейтенант Збройних Сил Канади у відставці Тревор Кадьє закликали гарантувати Україні членство в НАТО та ухвалити нову стратегію військової допомоги.

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