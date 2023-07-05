Нідерланди виділять новий комплексний пакет підтримки для України

Нідерланди, де нещодавно скасували пільгове навчання для українських біженців, виділяють понад 118 мільйонів євро на другий пакет підтримки Україні у 2023 році. З них 93 мільйони євро — із зарезервованих урядом 2,5 мільярдів євро на підтримку України у 2023 році, а 25 мільйонів євро — з бюджету зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку.

Уряд також призначив провідного дипломата Родеріка ван Шревена спеціальним посланником з питань бізнесу та відновлення України. Про це повідомили у Палаті представників.

Війна, що триває, продовжує впливати на українське суспільство та економіку. Як наслідок, потреби залишаються високими. 83 мільйони євро було виділено на відновлення та охорону здоров'я. З них 58 млн євро — на відновлення інфраструктури, житла та джерел питної води. Решта 25 млн. євро виділено на медикаменти та підтримку мобільних клінік. Реалізація другого пакету допомоги передбачає співпрацю з ООН, Світовим банком, Європейським інвестиційним банком, голландськими державними компаніями з постачання питної води та неурядовими організаціями.

Підрив Каховської дамби мав значний вплив на Україну. Нідерланди зобов'язуються як на багатосторонньому, так і на двосторонньому рівні підтримувати жертв цієї катастрофи. Тому в рамках другого пакету допомоги було виділено 10 мільйонів євро на екстрену допомогу. Ці гроші призначені для таких товарів, як рятувальні човни та плоти.

Крім того, 875 000 євро підуть через Фонд прав людини на проекти місцевих неурядових організацій для підтримки українських правозахисників. Вони відіграють важливу роль у наданні мешканцям переважно окупованих територій доступу до достовірної інформації.

Додаткова фінансова підтримка також буде надана українській компанії для будівництва заводу з виробництва будівельних матеріалів у Західній Україні. Необхідне обладнання надасть нідерландська компанія з розвитку малого та середнього бізнесу.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Верховний суд Нідерландів прийняв остаточне рішення у справі «Скіфського золота».

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