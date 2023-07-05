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Україна

Відбили території і знищили багато ворогів: Сирський про ситуацію на Бамутському напрямку (відео)

18:49 5 липня 2023
Просування дається Силам оборони дуже важко

Збройні сили України мають успіхи на Бахмутському напрямку, де відбили низку територій та знищили значну кількість росіян.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, у своєму Telegram-каналі.

«Штурмові підрозділи 10-ї бригади „Едельвейс“ штурмують позиції росіян на північних підступах до Бахмуту. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога», — пише Сирський.

В той же час у Інституті вивчення війни заявили, що українські воїни продовжують вести наступальні дії відразу на кількох напрямках. Також їм вдалось закріпитись на нових позиціях поблизу Бахмута.

В той же час керівника служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський повідомив тривожну новини про те, що росіяни почали активно застосовувати заборонену хімічну зброю проти наших воїнів на вищезгаданому напрямку.

Нагадаємо, раніше українські дипломати показали світу, на що російські нелюди перетворили колись багатолюдний Бахмут.

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