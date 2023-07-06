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Дуже ефективно, але підійде не всім рослинам: як правильно приготувати та застосовувати добриво з кропиви

13:06 6 липня 2023
Кропива

Досвідчені городники радять дачникам, які займаються вирощуванням перців, підгодовувати кущі добривом з кропиви.

Як стверджують автори «Моя дача. Сад і город», ефект такого підживлення залежить від правильності його застосування та дозування — добриво припаде «до смаку» не всім культурам.

Підходить підживлення з кропиви як перцям, так і томатам, огіркам, полуниці та моркві. А ось часник, цибуля, бобові підгодовувати цим засобом не можна — речовини, що містяться в ньому, погано впливають на їхній розвиток і пригнічують зростання.

Готують добрива досить легко. Відро або пластикову бочку (10 літрів) до половини наповнюють кропивою і заливають водою. На бродіння відводять два тижні. Отримане добриво розводять водою у пропорції 1:10.

Потрібно пам'ятати, що удобрювати рослину потрібно після поливу.

Позакореневе підживлення домашнім рідким кропивним перегноєм підтримує огірки мінералами в період росту і захищає від небезпечних шкідників. Їм рекомендують обприскувати листя.

Фото Pixabay

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