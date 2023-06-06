Приготуйте диво-настій з кропиви: удобрюємо огірки, щоби збирати їх тоннами

При ідеальному догляді огірки ростуть швидше, ніж помідори. За умови, що вони отримують достатньо тепла, води та необхідних поживних речовин. Яких мінералів рослини потребують додатково в період цвітіння і чим слід їх удобрювати, розповіли автори видання gartenjournal.net.

Удобрювати огірки потрібно при посадці, під час росту та цвітіння. Використовуйте гній, комплексні добрива й домашній рідкий перегній з кропиви. Під час цвітіння зверніть увагу на потребу в магнії та мікроелементах і уникайте добрив, що містять надлишок азоту або хлору.

Також молоді рослини огірків мріють про пухкий, багатий на гумус ґрунт з рН від 6,5 до 7 і гній. Зробіть основне підживлення перепрілим гноєм: 1 кг на квадратний метр (плюс азот, фосфор і калій). Основне підживлення без гною — це 30 грамів комплексного добрива на квадратний метр (плюс рогова стружка та рогове борошно).

Огірки потребують багато добрив, щоб забезпечити розвиток великої кількості здорових плодів до збору врожаю. Позакореневе підживлення домашнім кропив'яним рідким перегноєм підтримує огірки в період росту мінералами та захищає від небезпечних шкідників. Просто обприскайте листя огірків навколо кропив'яним рідким перегноєм. Рідкий перегній з кропиви легко зробити самостійно. Наріжте 1 кілограм кропиви на невеликі шматочки. Додайте 10 літрів води. Залиште настоюватися на 2−3 тижні. Поставте кропив'яний рідкий перегній на сонячне місце в саду та щодня перемішуйте. Через 2−3 тижні процідіть суміш через сито. Розведіть рідкий перегній водою у співвідношенні 1:10 і поливайте та обприскуйте рослини огірків раз на тиждень.

У період цвітіння рослини огірків потребують магнію та мікроелементів. Крім того, розпушіть ґрунт і внесіть трохи кам'яного борошна. Через деякий час ви побачите позитивний ефект у вигляді пишного плодоношення. Якщо ви внесете занадто багато добрив до початку плодоношення, то отримаєте кущисті рослини з пишним листям, але мало плодів. Якщо ви не використовуєте добрива з повільним вивільненням, додавайте рідкі добрива кожні 2 тижні під час поливу огірків. Коли огірки зацвітуть і дадуть перші плоди, підживлюйте їх щотижня.

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