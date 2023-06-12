Просто налийте трохи рідкого добрива з кропиви й скоро побачите ефект: як підживлювати перці

Жовтий чи червоний, м'який чи гострий: щоб перець процвітав, його потрібно удобрювати. Коли справа доходить до підживлення, думки розходяться. Деякі садівники-любителі вважають достатнім одноразове підживлення при посадці, в той час як інші вважають, що перець потребує регулярного підживлення. Це пов'язано з тим, що овоч споріднений з помідорами, а їм потрібно багато поживних речовин для отримання хорошого врожаю, пише gartentipps.

Важливо, щоб добриво містило лише трохи азоту, але багато магнію та інших мінералів. Крім того, у викопану посадкову яму можна додати трохи екстракту водоростей або добрива з фосфором. Ці два компоненти гарантують, що рослини краще утворюють коріння і що укорінення відбувається набагато швидше. Коли рослини почнуть рости, вам слід підтримати їх у цьому шляхом позакореневого підживлення. Наприклад, ви можете самостійно приготувати кропив'яне рідке добриво і удобрити ним перець. Рідке добриво з кропиви дуже добре підходить для підживлення, оскільки воно багате на мінерали.

Застосування кропив'яного рідкого добрива дуже просте. Треба налити трохи рідини в пульверизатор і регулярно обприскувати нею листя рослин. Після закінчення періоду цвітіння потрібно знову забезпечити рослини перцю мінеральними речовинами, щоб вони могли виробляти багато плодів.

Важливо, щоб добриво містило лише невелику кількість азоту. Але перець потребує в мінералів, особливо магнію, а також різних мікроелементів. Тому цього разу рослини повинні отримати повну дозу рослинного добрива.

Крім того, ви також повинні внести в ґрунт трохи кам'яного борошна (кам'яне борошно — поліпшувач грунту, ґрунтова добавка з подрібнених порід — Авт.). Позитивний ефект ви помітите вже через деякий час. Якщо на рослинах перцю вже є плоди, цвітіння відбудеться знову, а незабаром після цього сформуються нові плоди.

Раніше «ФАКТИ» писали про підживлення перців банановою настоянкою.

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