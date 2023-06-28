«Саша, він трубку не бере»: лукашенко розповів про те, як путін йому скаржився на пригожина

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, який під час військового заколоту в росії вивіз свою сім'ю в Бодрум, несподівано розговорився. Він вирішив розповісти детальніше про те, як умовив євгена пригожина завершити так званий «марш справедливості» на москву. При цьому лукашенко зробив кілька цікавих заяв.

Насамперед він назвав причину, через яку вирішив втрутитися в ситуацію з пригожиним.

«Якби смута пішла по всій росії, а для цього є колосальні передумови, то наступні — ми… Ми всі опинимося під уламками, якщо завалиться росія», — сказав лукашенко.

Він також заявив, що білоруська армія в день заколоту «вагнерівців» була приведена в повну бойову готовність.

Також лукашенко стверджує, що вранці 24 червня йому зателефонував путін.

«Я зрозумів, що ситуація складна, ухвалено жорстоке рішення — мочити. Запропонував путіну не поспішати, поговорити з пригожиним і його командирами. «Саша, марно, — сказав він мені. — Він слухавки не бере». Я запитую: «Де він?» «У Ростові». Я кажу: «Поганий мир кращий за будь-яку війну. Спробую з ним зв'язатися», — розповів лукашенко про свою розмову з путіним.

Він додзвонився пригожину. Довго вмовляв. У результаті пригожин не тільки розвернув «вагнерівців», а й перестав вимагати відставки шойгу (міністр оборони рф) і герасимова (начальник генштабу).

«Не треба вимагати нездійсненне», — сказав лукашенко пригожину, у якого інше пояснення причин припинення заколоту.

Він також стверджує, що це була його ідея запропонувати «вагнерівцям» «перекантуватися в білорусі». При цьому лукашенко стверджує, що платить за це пригожин і його ПВК. лукашенко підтвердив, що пригожин уже перебуває на території білорусі. Для його «вагнерівців» білоруський диктатор пообіцяв надати покинуту військову частину.

«Ми поки що жодних таборів для ПВК не будуємо. Але якщо вони захочуть, ми їх розмістимо», — заявив лукашенко і додав: «Білоруській армії такий підрозділ не завадить».

Раніше експертка пояснила, чому країнам-сусідам слід побоюватися провокацій від режиму лукашенка.

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