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Клуб споживачів

Дайте огіркам у липні таке підживлення на основі гліцерину: оживуть навіть кволі, і засиплять вас відмінним врожаєм

15:15 7 липня 2023
На грядці

Влітку городнім культурам потрібна не лише волога, але й безліч поживних речовин, які лише з самого грунту отримати важко. Підживлення може бути приготованим як на основі готових аптечних препаратів, так і з додаванням молока і рисового настою.

Цього разу автори YouTube-каналу Генеральський сад розповіли, як створити справжню енергетичну бомбу для улюблених помідорів, огірків та перців.

Таке підживлення захистить від фітофторозу, пришвидчить ріст і зробить розсаду як ніколи міцною.

Секретним інгридієндом для диво-розчину буде гліцерин.

В 1 літрі теплої води слід розчинити 1 чайну ложку гліцерину з аптеки.

Обприскувати рослини розчином слід по листю, також можна поливати під корінь з розрахунку 500 мл — 1 л під кожен кущ.

Підживлення проводимо раз на 2 тижні.

Нагадаємо, що навесні городники активно використовували розчин з гліцерином для пророщування розсади овочів.

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