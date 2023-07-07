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Україна

Успіх буде, але пізніше: Буданов про контрнаступ ЗСУ

14:47 7 липня 2023
танк

Великий контрнаступ, який Збройні сили України розпочали минулого місяця проти російських окупаційних сил, буде успішним.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю агентству Reuters.

«Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше», — сказав він.

Розвідник порівняв українську операцію з багатомісячною спробою росії захопити Бахмут.

«Хочу нагадати вам цю відому історію з Бахмутом. Росіяни атакували його понад 10 місяців. Наше завдання трохи більше, ніж Бахмут, але у нас трохи менш як 10 місяців часу», — заявив Буданов.

Як відомо, контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що він просувається повільніше, ніж очікувалося. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний своєю чергою заявив, що його дратують коментарі про «повільний» контрнаступ, оскільки кожен метр дається нашим захисникам кров'ю.

В Офісі президента впевнені, що дії ЗСУ призведуть до повалення російського фронту. Це може статися за деякий проміжок часу.

Разом з тим, західні партнери продовжують підтримувати Україну військовою технікою. Крім того, напередодні саміту НАТО лідери декількох європейських держав обіцяють підтримати Київ в його бажанні приєднатися до ЄС та Альянсу.

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