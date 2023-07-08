Чудово смакує з шашликом: готуємо квашений часник головками
Квашений часник, так само як і маринований, — це неймовірно смачна страва. Завдяки натуральному процесу бродіння в часнику зберігається більше корисних речовин, пояснює кулінарка Людмила Марчак.
Інгредієнти:
- Часник молодий
- Селера зелень
- Кріп зелень
- Перець чорний горошком
- Сіль нейодована
Приготування:
Молодий часник головками почистити, залишити в останньому шарі лушпиння (перед зубчиками), акуратно вирізати корінці. Залити холодною водою на 3 доби (воду міняти та промивати часник зранку й увечері; в цілому 6 разів). Цей процес прибере зайву гіркоту з часнику і бродіння буде «спокійніше». Помити кріп і селеру.
Скласти часник в банку, перекладаючи зеленню + перець горошком (1ч. л. на 3-літрову банку).
Залити сирою холодною водою (з крана, криниці) з сіллю (в 1 л води розчинити 70 г солі). Закрити кришкою і залишити мінімум на 30 днів.
Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом консервації кабачків з додаванням гострого соусу чилі.
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