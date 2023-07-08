36.76 / 37.37 40.24 / 40.97
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Чудово смакує з шашликом: готуємо квашений часник головками

20:16 9 липня 2023
квашений часник

Квашений часник, так само як і маринований, — це неймовірно смачна страва. Завдяки натуральному процесу бродіння в часнику зберігається більше корисних речовин, пояснює кулінарка Людмила Марчак.

Інгредієнти:

  • Часник молодий
  • Селера зелень
  • Кріп зелень
  • Перець чорний горошком
  • Сіль нейодована

Приготування:

Молодий часник головками почистити, залишити в останньому шарі лушпиння (перед зубчиками), акуратно вирізати корінці. Залити холодною водою на 3 доби (воду міняти та промивати часник зранку й увечері; в цілому 6 разів). Цей процес прибере зайву гіркоту з часнику і бродіння буде «спокійніше». Помити кріп і селеру.

Скласти часник в банку, перекладаючи зеленню + перець горошком (1ч. л. на 3-літрову банку).

Залити сирою холодною водою (з крана, криниці) з сіллю (в 1 л води розчинити 70 г солі). Закрити кришкою і залишити мінімум на 30 днів.

Раніше «ФАКТИ» ділилися рецептом консервації кабачків з додаванням гострого соусу чилі.

Читайте також: Холодний борщ «У чоловіка іменини»: ідеальна перша страва у літню спеку

38

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракон

Тельці подолають труднощі, Леви — вирішать проблеми, Козороги — відкриють нові перспективи: гороскоп на день Здивованого Дракона 9 липня

кабачки

Яскраві, запашні, гостренькі: такі смачні кабачки вийдуть у кожної господині

Алла Пугачова і Алсу

Вчинок справжньої Примадонни: Пугачова втерла носа доньці Алсу після шоу «Голос. Діти»

акторка театру та кіно Анастасія Пустовіт

«Нами прикривалися, як щитом»: популярна акторка про життя в окупації

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту